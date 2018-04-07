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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Ювентус
Беневенто - Ювентус: обзор матча 07 апреля 2018
Беневенто
07.04.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 4
Завершен
Ювентус
24'
Ш. Диабате
51'
Ш. Диабате
16'
П. Дибала
45+2'
П. Дибала (П)
74'
П. Дибала (П)
82'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Ювентус
82'
ГОЛ! 2:4!
Д. Коста
Пас отдал
Г. Игуаин
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Дибала
ГОЛ! 2:2!
Ш. Диабате
Пас отдал
Б. Николас Виола
51'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Дибала
37'
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 1:1!
Ш. Диабате
Пас отдал
Гильерме
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-2-1
1
Пуджиони
3
Санья
14
Тошка
6
Джимсити
5
Венути
30
Сандро
10
Виола
31
Джуричич
12
Гильерме
14
Диабате
4-4-2
13
Щесны
24
Ругани
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
26
Сандро
7
Куадрадо
10
Маркизио
15
Пьянич
8
Матюиди
9
Манджукич
21
Дибала
Остались в запасе
Беневенто
Ювентус
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Беневенто - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
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