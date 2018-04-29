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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Удинезе
Беневенто - Удинезе: обзор матча 29 апреля 2018
Беневенто
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Завершен
Удинезе
23'
Б. Николас Виола
75'
М. Кода (П)
90'
Б. Санья
13'
С. Видмер
78'
К. Ласанья
79'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Удинезе
ГОЛ! 3:3!
Б. Санья
90'
79'
ГОЛ! 2:3!
К. Ласанья
78'
ГОЛ! 2:2!
К. Ласанья
75'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Кода
75'
64'
Желтая карточка
А. Балич
Вторая желтая
Д. Катальди
57'
48'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Д. Катальди
27'
ГОЛ! 1:1!
Б. Николас Виола
Пас отдал
Л. Венути
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Видмер
Пас отдал
А. Балич
Желтая карточка
Л. Венути
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
30
Сандро
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-1
91
Бриноли
5
Венути
6
Джимсити
14
Тошка
3
Санья
10
Виола
32
Катальди
30
Сандро
31
Джуричич
9
Иеммелло
4-4-1-1
1
Биццарри
30
Видмер
33
Самир
5
Данило
3
Пеццелла
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
14
Балич
85
Бехрами
72
Барак
15
Ласанья
Остались в запасе
Беневенто
Удинезе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Беневенто - Удинезе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
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