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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 03 декабря 2017
Сампдория
03.12.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
56'
Д. Сапата
80'
С. Милинкович-Савич
90'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
90'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Ф. Квальярелла
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
91
Сапата
27
Квальярелла
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сампдория - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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