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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Беневенто
Интер - Беневенто: обзор матча 24 февраля 2018
Интер
24.02.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
66'
М. Шкриньяр
69'
А. Раноккия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Беневенто
81'
Вторая желтая
Б. Николас Виола
ГОЛ! 2:0!
А. Раноккия
Пас отдал
Ж. Канселу
69'
68'
Желтая карточка
Б. Николас Виола
ГОЛ! 1:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
М. Весино
66'
Желтая карточка
А. Раноккия
59'
Желтая карточка
А. Кандрева
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Раноккия
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
15
Весино
21
Гальярдини
12
Рафинья
87
Кандрева
5
Перишич
23
Эдер
4-2-2-1
1
Пуджиони
3
Летизия
6
Джимсити
14
Тошка
3
Санья
10
Виола
30
Сандро
12
Гильерме
31
Джуричич
9
Кода
Остались в запасе
Интер
Беневенто
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Интер - Беневенто
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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