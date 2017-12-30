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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - СПАЛ
Сампдория - СПАЛ: обзор матча 30 декабря 2017
Сампдория
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
90+2'
Ф. Квальярелла (П)
90+4'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - СПАЛ
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Ковнацки
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
90'
+2
84'
Желтая карточка
Л. Мора
77'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
72'
Желтая карточка
Ф. Викари
Желтая карточка
Д. Сала
65'
Желтая карточка
Г. Рамирес
39'
Желтая карточка
Э. Баррето
15'
13'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
67
Феррари
23
Стринич
34
Торрейра
7
Сала
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
10
Капрари
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
18
Саламон
29
Лаццари
14
Матиелло
33
Грасси
43
Вивиани
28
Скьяттарелла
10
Флоккари
7
Антенуччи
Остались в запасе
Сампдория
СПАЛ
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сампдория - СПАЛ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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