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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 20 сентября 2017
Верона
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сампдория
Желтая карточка
М. Кен
90'
+5
Желтая карточка
М. Валоти
75'
20'
Желтая карточка
Д. Капрари
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
1-3-2
12
Николас
28
Арто
10
Валоти
11
Бесса
49
Ромуло
10
Верде
11
Паццини
4-1-3-2
1
Пуджиони
29
Мурру
26
Сильвестре
18
Берешиньски
13
Реджини
34
Торрейра
11
Альварес
17
Линетти
26
Прат
10
Капрари
27
Квальярелла
Остались в запасе
Верона
Сампдория
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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