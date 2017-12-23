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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 23 декабря 2017
Наполи
23.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
16'
Аллан
33'
Л. Инсинье
39'
М. Гамшик
2'
Г. Рамирес
27'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
82'
Желтая карточка
Г. Рамирес
Вторая желтая
М. Руй
77'
72'
Желтая карточка
В. Верре
62'
Желтая карточка
Л. Торрейра
57'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Желтая карточка
М. Руй
52'
ГОЛ! 3:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Мертенс
39'
ГОЛ! 2:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Мертенс
33'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Э. Хюсай
26'
Желтая карточка
Д. Мертенс
21'
18'
Желтая карточка
И. Стринич
ГОЛ! 1:1!
Аллан
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-2-1-2
2
Вивиано
67
Феррари
26
Сильвестре
18
Берешиньски
23
Стринич
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
27
Квальярелла
10
Капрари
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Сампдория
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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