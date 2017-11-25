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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 25 ноября 2017
Болонья
25.11.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
3'
С. Верди
23'
И. Мбайе
73'
О. Оквонкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
О. Оквонкво
Пас отдал
Г. Донса
73'
70'
Желтая карточка
Д. Феррари
61'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Вторая желтая
В. Торосидис
45'
+1
Желтая карточка
В. Торосидис
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Мбайе
Пас отдал
С. Верди
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
35
Торосидис
87
Де Майо
22
Майетта
15
Мбайе
5
Пульгар
30
Донса
15
Поли
90
Верди
21
Дестро
8
Паласио
4-1-2-1-2
2
Вивиано
67
Феррари
26
Сильвестре
18
Берешиньски
23
Стринич
34
Торрейра
8
Баррето
26
Верре
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Сампдория
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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