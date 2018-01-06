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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Сампдория
Беневенто - Сампдория: обзор матча 06 января 2018
Беневенто
06.01.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
69'
М. Кода
84'
М. Кода
45+1'
Д. Капрари
90+5'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Сампдория
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Ковнацки
ГОЛ! 2:1!
М. Кода
84'
83'
Красная карточка
Д. Сала
ГОЛ! 1:1!
М. Кода
Пас отдал
Б. Николас Виола
69'
60'
Желтая карточка
Э. Баррето
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-3-2
27
Белец
21
Коста
15
Лучионе
6
Джимсити
5
Венути
10
Виола
20
Мемушай
25
Ломбарди
47
Пушкаш
9
Кода
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
67
Феррари
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
10
Капрари
Остались в запасе
Беневенто
Сампдория
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Беневенто - Сампдория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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