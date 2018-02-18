Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Кротоне
Беневенто - Кротоне: обзор матча 18 февраля 2018
Беневенто
18.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Кротоне
37'
Сандро
65'
Б. Николас Виола
89'
Ш. Диабате
11'
Д. Крочата
73'
А. Бенали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Кротоне
ГОЛ! 3:2!
Ш. Диабате
Пас отдал
Б. Джимсити
89'
Желтая карточка
Сандро
80'
75'
Желтая карточка
А. Бенали
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Бенали
Пас отдал
Д. Фараони
Желтая карточка
Ф. Джуричич
67'
66'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 2:1!
Б. Николас Виола
Пас отдал
Ф. Джуричич
65'
ГОЛ! 1:1!
Сандро
Пас отдал
Б. Николас Виола
37'
Желтая карточка
Г. Летизия
32'
Желтая карточка
М. Кода
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Крочата
Пас отдал
А. Налини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-1-1
1
Пуджиони
6
Джимсити
14
Тошка
5
Венути
3
Летизия
30
Сандро
14
Париджини
10
Виола
31
Джуричич
9
Кода
4-5-1
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
15
Айети
19
Капуано
45
Мандрагора
87
Мартелла
11
Риччи
50
Бенали
21
Крочата
7
Налини
Остались в запасе
Беневенто
Кротоне
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Беневенто - Кротоне
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Беневенто
Кротоне
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+