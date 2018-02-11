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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Беневенто
Рома - Беневенто: обзор матча 11 февраля 2018
Рома
11.02.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
5 : 2
Завершен
Беневенто
26'
Ф. Фасио
59'
Э. Джеко
62'
Д. Ундер
75'
Д. Ундер
90+2'
Г. Дефрель (П)
7'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Беневенто
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Г. Дефрель
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Жерсон
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Перотти
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Ундер
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
А. Коларов
26'
7'
ГОЛ! 0:1!
Гильерме
Пас отдал
Г. Летизия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Фабио Казерта
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-2-2-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
8
Строотман
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
7
Ундер
8
Перотти
10
Джеко
4-2-3
1
Пуджиони
21
Коста
6
Джимсити
5
Венути
3
Летизия
30
Сандро
10
Виола
77
Д'Алессандро
31
Джуричич
12
Гильерме
Остались в запасе
Рома
Беневенто
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Рома - Беневенто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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