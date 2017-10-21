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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кротоне
Сампдория - Кротоне: обзор матча 21 октября 2017
Сампдория
21.10.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
5 : 0
Завершен
Кротоне
3'
Д. Феррари
12'
Ф. Квальярелла (П)
39'
Д. Капрари
71'
К. Линетти
76'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кротоне
ГОЛ! 5:0!
Д. Ковнацки
76'
ГОЛ! 4:0!
К. Линетти
Пас отдал
Д. Прат
71'
41'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
ГОЛ! 3:0!
Д. Капрари
39'
26'
Желтая карточка
А. Стоян
Желтая карточка
Л. Торрейра
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Квальярелла
12'
6'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 1:0!
Д. Феррари
Пас отдал
Л. Торрейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
3-1-3-3
1
Пуджиони
26
Сильвестре
23
Стринич
67
Феррари
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
17
Линетти
10
Капрари
91
Сапата
27
Квальярелла
4-3-3
21
Кордас
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
20
Павлович
51
Барберис
45
Мандрагора
22
Иско
8
Стоян
7
Налини
17
Будимир
Остались в запасе
Сампдория
Кротоне
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Сампдория - Кротоне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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