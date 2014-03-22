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    Лоренцо Скуицци - статистика

    Вратарь
    Имя Лоренцо
    Фамилия Скуицци
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Домодоссола
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 июня 1974 (48 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Интер (Милан)
    11.05.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Кьево (Верона)
    04.05.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    27.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    19.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    13.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    05.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Верона (Верона)
    29.03.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Кьево (Верона)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    22.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Рома (Рим)
    16.03.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Кьево (Верона)
    09.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Дженоа (Генуя)
    02.03.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Кьево (Верона)
    23.02.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Катания (Катания)
    16.02.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Кьево (Верона)
    08.02.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Кьево (Верона)
    02.02.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Лацио (Рим)
    19.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Парма (Парма)
    13.01.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Кьево (Верона)
    05.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2013 Был в запасе Торино (Турин) 4:1 Кьево (Верона)
    15.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    23.11.2013 90' -90' Верона (Верона) 0:1 Кьево (Верона)
    10.11.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Милан (Милан)
    04.11.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    31.10.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кьево (Верона)
    27.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    20.10.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    29.09.2013 Был в запасе Катания (Катания) 2:0 Кьево (Верона)
    25.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    31.08.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:4 Наполи (Неаполь)
    25.08.2013 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Кьево (Верона)
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