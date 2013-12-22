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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 22 декабря 2013
Торино
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
45+2'
Ч. Иммобиле
65'
Ч. Иммобиле
80'
Д. Вивес
90+2'
А. Черчи
9'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
ГОЛ! 4:1!
А. Черчи
Пас отдал
Р. Меджиорини
90'
+2
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
90'
+1
84'
Замена
М. Ардеманьи
️️️️
А. Палоски
81'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 3:1!
Д. Вивес
Пас отдал
А. Черчи
80'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Э. Моретти
79'
77'
Замена
А. Сесту
️️️️
Л. Ригони
69'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Д. Сардо
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
65'
Желтая карточка
Д. Вивес
50'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Черчи
45'
+2
Желтая карточка
М. Бриги
33'
25'
Желтая карточка
А. Палоски
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
26
Паскуале
36
Дармиан
4
Бриги
8
Баша
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
3-2-3-2
1
Пуджиони
6
Папп
3
Дайнелли
3
Драме
20
Сардо
21
Фрей
56
Хетемай
7
Бентивольо
30
Ригони
9
Палоски
77
Теро
24
Моретти
4
Родригес
4
Родригес
24
Моретти
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
20
Сардо
27
Лазаревич
27
Лазаревич
20
Сардо
9
Палоски
99
Ардеманьи
99
Ардеманьи
9
Палоски
30
Ригони
7
Сесту
7
Сесту
30
Ригони
Остались в запасе
Торино
Кьево
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Иван Радованович
ОП
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Торино - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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