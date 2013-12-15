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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 15 декабря 2013
Кьево
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
16'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Желтая карточка
Д. Лазаревич
90'
86'
Желтая карточка
Н. Крстичич
86'
Замена
М. Родригес
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
А. Палоски
️️️️
Д. Сардо
84'
79'
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
Л. Ригони
75'
69'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Ренан
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Радованович
66'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
М. Эстигаррибия
52'
51'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Эдер
45'
+2
Желтая карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
Б. Цесар
45'
+2
43'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
16'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
А. Паломбо
14'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
Н. Фрей
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Никола Поцци
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-1-4-1
1
Пуджиони
20
Сардо
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
18
Эстигаррибия
56
Хетемай
30
Ригони
7
Сесту
77
Теро
4-4-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
13
Мустафи
13
Реджини
21
Сориано
17
Паломбо
7
Крстичич
5
Ренан
23
Эдер
11
Габбиадини
18
Эстигаррибия
27
Лазаревич
27
Лазаревич
18
Эстигаррибия
16
Радованович
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
16
Радованович
20
Сардо
9
Палоски
9
Палоски
20
Сардо
29
Де Сильвестри
6
Родригес
6
Родригес
29
Де Сильвестри
23
Эдер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
23
Эдер
5
Ренан
18
Сансоне
18
Сансоне
5
Ренан
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
30
Томаш Купиш
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кьево - Сампдория
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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