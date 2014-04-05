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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Верона
Кьево - Верона: обзор матча 05 апреля 2014
Кьево
05.04.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Верона
65'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Верона
84'
Замена
М. Донати
️️️️
Ромуло
Желтая карточка
Н. Фрей
81'
79'
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
Маркиньо
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Т. Гуаренте
75'
65'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тони
Замена
С. Теро
️️️️
В. Обинна
59'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Драме
45'
Желтая карточка
П. Хетемай
36'
28'
Желтая карточка
М. Донадель
9'
Желтая карточка
Маркиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-1-3-2
22
Агацци
12
Цесар
3
Драме
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
17
Гуаренте
56
Хетемай
30
Ригони
11
Обинна
9
Палоски
4-4-1-1
77
Рафаэль
22
Майетта
18
Морас
29
Каччиаторе
33
Агостини
33
Донадель
20
Халлфредссон
49
Ромуло
77
Маркиньо
11
Итурбе
18
Тони
3
Драме
20
Сардо
20
Сардо
3
Драме
11
Обинна
77
Теро
77
Теро
11
Обинна
17
Гуаренте
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
17
Гуаренте
49
Ромуло
7
Сала
7
Сала
49
Ромуло
77
Маркиньо
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
77
Маркиньо
49
Ромуло
5
Донати
5
Донати
49
Ромуло
Остались в запасе
Кьево
Верона
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
12
Николас
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Кьево - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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