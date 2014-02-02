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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 02 февраля 2014
Кьево
02.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
6'
А. Кандрева
70'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
90'
+2
Замена
Л. Крекко
️️️️
А. Кандрева
90'
Замена
Б. Переа
️️️️
М. Клозе
83'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Б. Кейта
Желтая карточка
Н. Фрей
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кейта
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
И. Радованович
64'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Бентивольо
62'
61'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
И. Радованович
️️️️
П. Хетемай
44'
Замена
М. Канини
️️️️
Д. Дайнелли
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Маодо Мбайе
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
20
Сардо
21
Фрей
30
Ригони
7
Бентивольо
56
Хетемай
9
Палоски
77
Теро
4-4-2
1
Бериша
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
39
Каванда
87
Кандрева
6
Билья
24
Ледесма
19
Лулич
17
Кейта
11
Клозе
56
Хетемай
16
Радованович
16
Радованович
56
Хетемай
3
Дайнелли
2
Канини
2
Канини
3
Дайнелли
7
Бентивольо
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
7
Бентивольо
17
Кейта
15
Гонсалес
15
Гонсалес
17
Кейта
87
Кандрева
25
Крекко
25
Крекко
87
Кандрева
11
Клозе
34
Переа
34
Переа
11
Клозе
Остались в запасе
Кьево
Лацио
24
Маодо Мбайе
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
Главный тренер
Эудженио Корини
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
24
Маодо Мбайе
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кьево - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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