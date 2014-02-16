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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 16 февраля 2014
Ювентус
16.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
17'
К. Асамоа
29'
К. Маркизио
58'
Ф. Льоренте
51'
М. Касерес (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
85'
78'
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Теро
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Джовинко
71'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
71'
Желтая карточка
С. Джовинко
70'
63'
Замена
М. Рубин
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 3:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Пирло
58'
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Касерес
46'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Стоян
ГОЛ! 2:0!
К. Маркизио
29'
28'
Желтая карточка
Н. Фрей
Желтая карточка
Ф. Льоренте
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Асамоа
Пас отдал
Ф. Льоренте
17'
Желтая карточка
А. Пирло
14'
4'
Желтая карточка
Р. Гуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
21
Николас Фрей
(К)
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Адриан Стоян
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
2
Микеле Канини
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
24
Маодо Мбайе
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
21
Огбонна
19
Бонуччи
4
Касерес
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
12
Льоренте
4-2-3-1
22
Агацци
20
Сардо
2
Бернардини
21
Фрей
3
Драме
16
Радованович
8
Стоян
2
Канини
56
Хетемай
11
Гуана
77
Теро
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
21
Джовинко
32
Тевес
32
Тевес
21
Джовинко
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
3
Драме
33
Рубин
33
Рубин
3
Драме
77
Теро
11
Обинна
11
Обинна
77
Теро
8
Стоян
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
8
Стоян
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Ювентус - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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