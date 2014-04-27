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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 27 апреля 2014
Сампдория
27.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
81'
Эдер
90+3'
Р. Сориано
66'
С. Теро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
ГОЛ! 2:1!
Р. Сориано
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Бернардини
️️️️
Н. Фрей
90'
Желтая карточка
Н. Фрей
81'
Замена
А. Стоян
️️️️
Т. Гуаренте
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
В. Реджини
81'
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
79'
71'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
М. Форнасьер
️️️️
А. Паломбо
69'
67'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Обинна
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Теро
Красная карточка
Ш. Мустафи
65'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Сансоне
64'
49'
Желтая карточка
Б. Цесар
45'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
35'
31'
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-3
19
Фьорилло
13
Реджини
5
Гастальделло
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
7
Крстичич
21
Сориано
17
Паломбо
77
Окака-Чука
23
Эдер
18
Сансоне
4-1-3-2
22
Агацци
21
Фрей
12
Цесар
3
Дайнелли
20
Сардо
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
17
Гуаренте
77
Теро
11
Обинна
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
17
Паломбо
44
Форнасьер
44
Форнасьер
17
Паломбо
18
Сансоне
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Сансоне
11
Обинна
27
Лазаревич
27
Лазаревич
11
Обинна
21
Фрей
2
Бернардини
2
Бернардини
21
Фрей
17
Гуаренте
8
Стоян
8
Стоян
17
Гуаренте
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сампдория - Кьево
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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