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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 21 сентября 2013
Кьево
21.09.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
13'
С. Пеллисьер
40'
И. Радованович
1'
Майкосуэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Желтая карточка
Н. Фрей
90'
+4
Замена
С. Бентивольо
️️️️
А. Палоски
90'
Замена
С. Теро
️️️️
С. Пеллисьер
88'
80'
Замена
П. Зелински
️️️️
И. Бубнич
Замена
П. Хетемай
️️️️
А. Сесту
75'
Желтая карточка
А. Сесту
73'
68'
Желтая карточка
Г. Силва
64'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
С. Пеллисьер
56'
46'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
42'
ГОЛ! 2:1!
И. Радованович
Пас отдал
А. Палоски
40'
Желтая карточка
Б. Цесар
34'
31'
Желтая карточка
Данило
27'
Желтая карточка
Д. Баста
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Н. Фрей
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Майкосуэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
14
Адриан Калельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-1-3-2
1
Пуджиони
2
Бернардини
12
Цесар
3
Драме
21
Фрей
16
Радованович
7
Сесту
30
Ригони
18
Эстигаррибия
31
Пеллисьер
9
Палоски
3-2-3-2
25
Келава
5
Данило
8
Баста
18
Бубнич
28
Арто
11
Силва
25
Аллан
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
70
Майкосуэл
10
Муриэль
7
Сесту
56
Хетемай
56
Хетемай
7
Сесту
9
Палоски
7
Бентивольо
7
Бентивольо
9
Палоски
31
Пеллисьер
77
Теро
77
Теро
31
Пеллисьер
18
Бубнич
10
Зелински
10
Зелински
18
Бубнич
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
10
Ди Натале
10
Ди Натале
10
Лаццари
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кьево - Удинезе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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