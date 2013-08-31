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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 31 августа 2013
Кьево
31.08.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
24'
А. Палоски
40'
А. Палоски
13'
М. Гамшик
28'
Х. Кальехон
64'
М. Гамшик
70'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
84'
Замена
П. Армеро
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Импрота
️️️️
И. Радованович
81'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Теро
75'
74'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
70'
ГОЛ! 2:4!
Г. Игуаин
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Сесту
69'
65'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
64'
ГОЛ! 2:3!
М. Гамшик
62'
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
Л. Ригони
57'
ГОЛ! 2:2!
А. Палоски
Пас отдал
С. Теро
40'
28'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
П. Хетемай
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-3-2
1
Пуджиони
6
Папп
12
Цесар
3
Драме
20
Сардо
16
Радованович
7
Сесту
30
Ригони
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
2-5-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
3
Бритос
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
85
Бехрами
18
Суньига
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
16
Радованович
16
Импрота
16
Импрота
16
Радованович
77
Теро
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
77
Теро
7
Сесту
7
Акости
7
Акости
7
Сесту
9
Игуаин
7
Армеро
7
Армеро
9
Игуаин
85
Бехрами
21
Джемаили
21
Джемаили
85
Бехрами
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
Остались в запасе
Кьево
Наполи
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кьево - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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