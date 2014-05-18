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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 18 мая 2014
Кьево
18.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Интер
73'
В. Обинна
90'
В. Обинна
41'
М. Андреолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
ГОЛ! 2:1!
В. Обинна
Пас отдал
Б. Драме
90'
Замена
А. Калельо
️️️️
П. Хетемай
86'
85'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Р. Ботта
82'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Б. Драме
74'
ГОЛ! 1:1!
В. Обинна
73'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Дайнелли
72'
Замена
Т. Купиш
️️️️
И. Радованович
62'
Желтая карточка
Н. Фрей
61'
46'
Замена
А. Раноккия
️️️️
У. Кампаньяро
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреолли
38'
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-2-2
18
Скуицци
2
Бернардини
3
Драме
3
Дайнелли
33
Рубин
16
Радованович
21
Фрей
7
Бентивольо
56
Хетемай
9
Палоски
27
Лазаревич
3-5-1-1
22
Каррисо
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
3
Андреолли
4
Дзанетти
8
Таидер
11
Альварес
91
Камбьяссо
8
Ковачич
11
Ботта
22
Милито
16
Радованович
30
Купиш
30
Купиш
16
Радованович
56
Хетемай
14
Калельо
14
Калельо
56
Хетемай
3
Дайнелли
11
Обинна
11
Обинна
3
Дайнелли
14
Кампаньяро
13
Раноккия
13
Раноккия
14
Кампаньяро
8
Ковачич
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Ковачич
11
Ботта
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Ботта
Остались в запасе
Кьево
Интер
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кьево - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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