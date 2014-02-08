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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 08 февраля 2014
Удинезе
08.02.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
56'
А. Ди Натале
74'
Б. Фернандеш
86'
Э. Агьеманг-Баду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
ГОЛ! 3:0!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
Б. Фернандеш
86'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
80'
78'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
74'
71'
Желтая карточка
Б. Цесар
67'
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Стоян
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Майкосуэл
67'
62'
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Бентивольо
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Д. Баста
56'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Лаццари
46'
34'
Желтая карточка
А. Стоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
24
Маодо Мбайе
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
3-2-3-2
1
Скуффет
6
Домицци
8
Баста
5
Данило
11
Силва
28
Арто
10
Лаццари
8
Йебда
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
3-2-3-2
1
Пуджиони
12
Цесар
2
Канини
3
Драме
20
Сардо
2
Бернардини
7
Бентивольо
56
Хетемай
30
Ригони
8
Стоян
77
Теро
70
Майкосуэл
8
Фернандеш
8
Фернандеш
70
Майкосуэл
10
Лаццари
37
Перейра
37
Перейра
10
Лаццари
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
77
Теро
27
Лазаревич
27
Лазаревич
77
Теро
8
Стоян
9
Палоски
9
Палоски
8
Стоян
7
Бентивольо
11
Обинна
11
Обинна
7
Бентивольо
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
30
Томаш Купиш
ЦП
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Удинезе - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
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