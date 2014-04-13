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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Кьево
Ливорно - Кьево: обзор матча 13 апреля 2014
Ливорно
13.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 4
Завершен
Кьево
6'
Л. Силигарди
34'
Паулиньо (П)
9'
А. Палоски
23'
С. Теро
45+2'
А. Палоски
56'
А. Палоски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Кьево
90'
Желтая карточка
П. Хетемай
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
75'
Желтая карточка
И. Радованович
69'
Желтая карточка
Р. Гуана
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Бьяджианти
67'
64'
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Рубин
Желтая карточка
А. Кода
61'
60'
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Теро
56'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Палоски
Желтая карточка
М. Бьяджианти
55'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Н. Валентини
54'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Силигарди
54'
45'
+2
ГОЛ! 2:3!
А. Палоски
Пас отдал
П. Хетемай
Желтая карточка
М. Бенасси
37'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Паулиньо
34'
26'
Желтая карточка
С. Теро
23'
ГОЛ! 1:2!
С. Теро
Пас отдал
А. Палоски
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
М. Рубин
ГОЛ! 1:0!
Л. Силигарди
Пас отдал
Д. Месба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
35
Кода
4
Валентини
15
Месба
12
Пиччини
27
Бьяджианти
24
Бенасси
19
Греко
9
Паулиньо
26
Силигарди
3-3-2-2
22
Агацци
12
Цесар
3
Драме
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
33
Рубин
56
Хетемай
11
Гуана
77
Теро
9
Палоски
26
Силигарди
32
Дункан
32
Дункан
26
Силигарди
27
Бьяджианти
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
27
Бьяджианти
4
Валентини
11
Эмегара
11
Эмегара
4
Валентини
33
Рубин
20
Сардо
20
Сардо
33
Рубин
77
Теро
11
Обинна
11
Обинна
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
Остались в запасе
Ливорно
Кьево
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Ливорно - Кьево
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Кьево
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
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2021.08.22 16:45
5
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8
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1
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1
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17 января
1
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2021.08.22 16:45
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2021.07.27 07:32
2
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