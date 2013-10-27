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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 27 октября 2013
Кьево
27.10.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
13'
Б. Цесар
45'
Х. Куадрадо
64'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
90'
+4
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
П. Хетемай
90'
+4
Замена
М. Самасса
️️️️
И. Радованович
88'
86'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Росси
78'
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Аквилани
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Бентивольо
78'
Желтая карточка
А. Сесту
72'
Замена
А. Сесту
️️️️
М. Эстигаррибия
70'
Желтая карточка
Б. Цесар
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Росси
58'
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Росси
42'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
И. Радованович
42'
41'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 1:0!
Б. Цесар
Пас отдал
Б. Драме
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Ридер
ЦФ
3-1-3-2
1
Пуджиони
3
Драме
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
18
Эстигаррибия
7
Бентивольо
56
Хетемай
9
Палоски
77
Теро
4-4-1-1
33
Нето
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
21
Паскуаль
7
Куадрадо
7
Писарро
20
Аквилани
6
Валеро
17
Хоакин
25
Росси
18
Эстигаррибия
7
Сесту
7
Сесту
18
Эстигаррибия
7
Бентивольо
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
7
Бентивольо
16
Радованович
16
Самасса
16
Самасса
16
Радованович
20
Аквилани
11
Варгас
11
Варгас
20
Аквилани
25
Росси
15
Весино
15
Весино
25
Росси
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кьево - Фиорентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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