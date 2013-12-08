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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 08 декабря 2013
Сассуоло
08.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
55'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
89'
Желтая карточка
Б. Цесар
85'
Желтая карточка
Б. Драме
83'
Замена
С. Бентивольо
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
П. Бьянко
76'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Марроне
75'
73'
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Эстигаррибия
67'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Сесту
Замена
Г. Масуччи
️️️️
С. Дзадза
66'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
М. Гаццола
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
А. Сесту
Желтая карточка
Д. Берарди
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-1-1-2
25
Пеголо
15
Ачерби
20
Бьянко
23
Гаццола
3
Лонги
51
Антеи
4
Маньянелли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
4-1-4-1
1
Пуджиони
21
Фрей
3
Драме
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
7
Сесту
30
Ригони
56
Хетемай
18
Эстигаррибия
77
Теро
11
Дзадза
26
Масуччи
26
Масуччи
11
Дзадза
4
Марроне
6
Миссироли
6
Миссироли
4
Марроне
23
Гаццола
18
Скелотто
18
Скелотто
23
Гаццола
18
Эстигаррибия
20
Сардо
20
Сардо
18
Эстигаррибия
16
Радованович
7
Бентивольо
7
Бентивольо
16
Радованович
7
Сесту
7
Акости
7
Акости
7
Сесту
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
Остались в запасе
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сассуоло - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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