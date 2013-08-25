Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 25 августа 2013
Парма
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
87'
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Сардо
83'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Кассано
82'
79'
Замена
Клейтон
️️️️
А. Сесту
77'
Желтая карточка
П. Хетемай
77'
Желтая карточка
Д. Сардо
Желтая карточка
М. Кассани
73'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Х. Вальдес
69'
54'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
М. Маркьонни
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
6
Кассани
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
14
Биабиани
99
Кассано
11
Амаури
4-1-3-2
1
Пуджиони
20
Сардо
12
Цесар
3
Драме
6
Папп
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
7
Сесту
77
Теро
9
Палоски
10
Вальдес
11
Мунари
11
Мунари
10
Вальдес
99
Кассано
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Кассано
7
Сесту
3
Клейтон
3
Клейтон
7
Сесту
20
Сардо
21
Фрей
21
Фрей
20
Сардо
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
Остались в запасе
Парма
Кьево
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Парма - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Кьево
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+