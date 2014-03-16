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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 16 марта 2014
Фиорентина
16.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
11'
Х. Куадрадо
39'
А. Матри
89'
М. Гомес
62'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
89'
81'
Желтая карточка
М. Рубин
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Радованович
75'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Х. Варгас
️️️️
Р. Вольски
74'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Андерсон
65'
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Палоски
Пас отдал
Д. Лазаревич
61'
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Стоян
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Матри
58'
46'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Т. Гуаренте
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Пас отдал
Х. Куадрадо
39'
13'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Писарро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ридер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-5-1
33
Нето
21
Паскуаль
23
Диаките
5
Комппер
2
Гонсало
28
Андерсон
10
Вольски
7
Писарро
90
Амброзини
7
Куадрадо
21
Матри
4-1-3-2
22
Агацци
21
Фрей
12
Цесар
3
Дайнелли
33
Рубин
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
17
Гуаренте
8
Стоян
9
Палоски
10
Вольски
11
Варгас
11
Варгас
10
Вольски
21
Матри
27
Гомес
27
Гомес
21
Матри
28
Андерсон
72
Иличич
72
Иличич
28
Андерсон
17
Гуаренте
27
Лазаревич
27
Лазаревич
17
Гуаренте
8
Стоян
11
Обинна
11
Обинна
8
Стоян
16
Радованович
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
16
Радованович
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Фиорентина - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
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