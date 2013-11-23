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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кьево
Верона - Кьево: обзор матча 23 ноября 2013
Верона
23.11.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
90+2'
Д. Лазаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кьево
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазаревич
Пас отдал
П. Хетемай
Замена
А. Агостини
️️️️
М. Альбертацци
86'
Желтая карточка
Жоржиньо
84'
78'
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Эстигаррибия
77'
Желтая карточка
С. Теро
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
77'
60'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Сесту
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
М. Донати
60'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Хуанито
59'
Желтая карточка
Хуанито
55'
Желтая карточка
В. Морас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
20
Виктор
АП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-2-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
22
Майетта
18
Морас
49
Ромуло
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
5
Донати
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
4-1-4-1
1
Пуджиони
21
Фрей
3
Драме
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
7
Сесту
56
Хетемай
30
Ригони
18
Эстигаррибия
77
Теро
6
Альбертацци
33
Агостини
33
Агостини
6
Альбертацци
5
Донати
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
5
Донати
21
Хуанито
29
Мартиньо
29
Мартиньо
21
Хуанито
7
Сесту
27
Лазаревич
27
Лазаревич
7
Сесту
7
Сесту
18
Скуицци
18
Скуицци
7
Сесту
18
Эстигаррибия
9
Палоски
9
Палоски
18
Эстигаррибия
Остались в запасе
Верона
Кьево
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
20
Виктор
АП
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
20
Виктор
АП
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Верона - Кьево
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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