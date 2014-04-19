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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 19 апреля 2014
Кьево
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
40'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
Желтая карточка
П. Хетемай
90'
+1
84'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
82'
76'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
А. Стоян
️️️️
И. Радованович
74'
72'
Замена
А. Рози
️️️️
Д. Берарди
70'
Желтая карточка
Д. Берарди
64'
Замена
Р. Циглер
️️️️
А. Флоро Флорес
63'
Желтая карточка
М. Гаццола
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Р. Гуана
58'
40'
Желтая карточка
С. Миссироли
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Б. Цесар
39'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
36'
Желтая карточка
Р. Гуана
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-3-2
22
Агацци
20
Сардо
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
77
Теро
9
Палоски
4-3-1-2
25
Пеголо
23
Гаццола
28
Каннаваро
51
Антеи
3
Лонги
4
Маньянелли
8
Бьондини
6
Миссироли
10
Берарди
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
11
Гуана
27
Лазаревич
27
Лазаревич
11
Гуана
16
Радованович
8
Стоян
8
Стоян
16
Радованович
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
10
Берарди
20
Рози
20
Рози
10
Берарди
9
Флоро Флорес
3
Циглер
3
Циглер
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кьево - Сассуоло
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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