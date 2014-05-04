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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 04 мая 2014
Кьево
04.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Торино
54'
Д. Сардо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
90'
+4
Замена
А. Гацци
️️️️
О. Эль-Каддури
90'
+1
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Вивес
85'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
Замена
Л. Паредес
️️️️
С. Теро
75'
73'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Р. Гуана
68'
Вторая желтая
С. Пеллисьер
65'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
65'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Бернардини
60'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Сардо
Желтая карточка
Л. Ригони
51'
Замена
Клейтон
️️️️
М. Канини
45'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
57
Микеле Трояни
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
3-3-2-2
22
Агацци
2
Канини
2
Бернардини
3
Дайнелли
3
Драме
16
Радованович
20
Сардо
30
Ригони
11
Гуана
9
Палоски
77
Теро
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
83
Бово
27
Куртич
5
Вивес
7
Эль-Каддури
9
Иммобиле
7
Черчи
2
Канини
3
Клейтон
3
Клейтон
2
Канини
77
Теро
5
Паредес
5
Паредес
77
Теро
2
Бернардини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
2
Бернардини
5
Вивес
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Вивес
7
Эль-Каддури
14
Гацци
14
Гацци
7
Эль-Каддури
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Кьево
Торино
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
57
Микеле Трояни
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
57
Микеле Трояни
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кьево - Торино
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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