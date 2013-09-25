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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 25 сентября 2013
Кьево
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
28'
С. Теро
47'
Ф. Квальярелла
65'
А. Бернардини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
88'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Теро
87'
75'
Замена
К. Тевес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Ардеманьи
️️️️
А. Палоски
69'
Замена
И. Радованович
️️️️
М. Эстигаррибия
66'
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Бернардини
Пас отдал
П. Погба
64'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
С. Бентивольо
51'
Желтая карточка
Д. Сардо
50'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
Пас отдал
Д. Сардо
28'
Желтая карточка
Б. Драме
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Клейтон
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
(К)
ЦП
2
Алессандро Бернардини
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
14
Адриан Калельо
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Ювентус
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-4-2
1
Пуджиони
3
Драме
12
Цесар
3
Клейтон
20
Сардо
18
Эстигаррибия
7
Бентивольо
30
Ригони
2
Бернардини
77
Теро
9
Палоски
3-2-3-2
1
Буффон
21
Огбонна
15
Барцальи
13
Пелузо
22
Исла
14
Кьеллини
10
Маркизио
21
Пирло
8
Погба
27
Квальярелла
12
Льоренте
18
Эстигаррибия
16
Радованович
16
Радованович
18
Эстигаррибия
9
Палоски
99
Ардеманьи
99
Ардеманьи
9
Палоски
77
Теро
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
77
Теро
22
Исла
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Исла
12
Льоренте
23
Видаль
23
Видаль
12
Льоренте
27
Квальярелла
32
Тевес
32
Тевес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
16
Риккардо Импрота
ЛВ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Риккардо Импрота
ЛВ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кьево - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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