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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 11 мая 2014
Кальяри
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
72'
Д. Дайнелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
Замена
А. Лои
️️️️
М. Сау
86'
84'
Замена
М. Рубин
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
С. Ибарбо
83'
Замена
А. Ибраими
️️️️
С. Эрикссон
83'
74'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Л. Ригони
Замена
Д. Авелар
️️️️
Н. Мурру
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайнелли
Пас отдал
Л. Ригони
35'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Н. Мурру
20'
14'
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
23
Андреа Табанелли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Николо Барелла
ЦП
26
Антонио Лои
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Перицо
26
Эрикссон
23
Табанелли
27
Дессена
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
4-1-3-2
22
Агацци
20
Сардо
12
Цесар
3
Дайнелли
3
Драме
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
77
Теро
9
Палоски
25
Сау
26
Лои
26
Лои
25
Сау
29
Мурру
22
Авелар
22
Авелар
29
Мурру
26
Эрикссон
9
Ибраими
9
Ибраими
26
Эрикссон
77
Теро
33
Рубин
33
Рубин
77
Теро
20
Сардо
21
Фрей
21
Фрей
20
Сардо
30
Ригони
17
Гуаренте
17
Гуаренте
30
Ригони
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
28
Вертер Карбони
ВР
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Николо Барелла
ЦП
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кальяри - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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