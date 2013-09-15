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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 15 сентября 2013
Лацио
15.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
8'
А. Кандрева
38'
Л. Педро Каванда
42'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
90'
+3
Желтая карточка
П. Хетемай
90'
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Педро Каванда
89'
Замена
А. Диас
️️️️
Эдерсон
78'
77'
Желтая карточка
Б. Максвелл Акости
70'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
С. Теро
59'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Радованович
50'
Желтая карточка
П. Папп
46'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Сесту
44'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 3:0!
С. Лулич
Пас отдал
О. Онази
42'
Желтая карточка
С. Лулич
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Педро Каванда
Пас отдал
К. Ледесма
38'
Желтая карточка
М. Сиани
18'
Замена
М. Сиани
️️️️
Д. Бьява
15'
10'
Желтая карточка
А. Сесту
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Эдерсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
20
Бьява
39
Каванда
27
Цана
25
Конко
10
Эдерсон
19
Лулич
12
Онази
24
Ледесма
87
Кандрева
11
Клозе
4-1-3-2
1
Пуджиони
6
Папп
3
Драме
12
Цесар
20
Сардо
16
Радованович
56
Хетемай
30
Ригони
7
Сесту
77
Теро
9
Палоски
10
Эдерсон
3
Андре Диас
3
Андре Диас
10
Эдерсон
20
Бьява
13
Сиани
13
Сиани
20
Бьява
39
Каванда
17
Кейта
17
Кейта
39
Каванда
7
Сесту
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
7
Сесту
16
Радованович
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
16
Радованович
77
Теро
7
Акости
7
Акости
77
Теро
Остались в запасе
Лацио
Кьево
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Лацио - Кьево
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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