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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 05 января 2014
Кьево
05.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Бентивольо
82'
77'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Палоски
74'
73'
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
70'
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Пеллисьер
69'
Желтая карточка
Л. Ригони
68'
66'
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
Желтая карточка
Б. Цесар
65'
63'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
Замена
А. Сесту
️️️️
Д. Сардо
56'
34'
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
20
Сардо
21
Фрей
56
Хетемай
30
Ригони
7
Бентивольо
31
Пеллисьер
77
Теро
4-3-1-2
1
Адан
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
25
Сау
51
Пинилья
7
Бентивольо
16
Радованович
16
Радованович
7
Бентивольо
20
Сардо
7
Сесту
7
Сесту
20
Сардо
31
Пеллисьер
9
Палоски
9
Палоски
31
Пеллисьер
8
Экдаль
27
Дессена
27
Дессена
8
Экдаль
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кьево - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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