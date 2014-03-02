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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 02 марта 2014
Аталанта
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
21'
К. Кармона
85'
Л. Чигарини
72'
Д. Дайнелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. Моралес
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Чигарини
Пас отдал
Х. Денис
85'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
82'
79'
Замена
А. Бернардини
️️️️
А. Палоски
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
К. Раймонди
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дайнелли
Пас отдал
Т. Гуаренте
70'
Замена
М. Канини
️️️️
Р. Гуана
68'
Вторая желтая
Б. Цесар
Желтая карточка
К. Кармона
65'
53'
Желтая карточка
Л. Ригони
52'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Теро
35'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
34'
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
29
Беналуан
28
Бривио
77
Раймонди
33
Базелли
10
Моралес
7
Бонавентура
14
Кармона
19
Денис
4-4-2
22
Агацци
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
33
Рубин
11
Гуана
17
Гуаренте
30
Ригони
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
10
Моралес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Моралес
77
Раймонди
20
Бриенца
20
Бриенца
77
Раймонди
9
Палоски
2
Бернардини
2
Бернардини
9
Палоски
11
Гуана
2
Канини
2
Канини
11
Гуана
77
Теро
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
77
Теро
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Аталанта - Кьево
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
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