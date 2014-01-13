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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 13 января 2014
Интер
13.01.2014, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
12'
Ю. Нагатомо
8'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Замена
Р. Ботта
️️️️
У. Кампаньяро
88'
84'
Замена
М. Мбайе
️️️️
С. Бентивольо
Замена
С. Таидер
️️️️
З. Кузманович
84'
75'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Палоски
Замена
Д. Милито
️️️️
Э. Камбьяссо
65'
Желтая карточка
М. Ковачич
40'
39'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Р. Альварес
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
Д. Дайнелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
24
Маодо Мбайе
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
14
Кампаньяро
6
Роланду
11
Альварес
8
Кузманович
8
Ковачич
91
Камбьяссо
2
Жонатан
8
Паласио
3-3-2-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
21
Фрей
16
Радованович
20
Сардо
56
Хетемай
7
Бентивольо
9
Палоски
77
Теро
8
Кузманович
8
Таидер
8
Таидер
8
Кузманович
14
Кампаньяро
11
Ботта
11
Ботта
14
Кампаньяро
91
Камбьяссо
22
Милито
22
Милито
91
Камбьяссо
7
Бентивольо
24
Мбайе
24
Мбайе
7
Бентивольо
9
Палоски
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
9
Палоски
Остались в запасе
Интер
Кьево
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Интер - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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