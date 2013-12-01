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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ливорно
Кьево - Ливорно: обзор матча 01 декабря 2013
Кьево
01.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
36'
Л. Ригони
56'
С. Теро
79'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ливорно
Желтая карточка
Д. Дайнелли
87'
Желтая карточка
Н. Фрей
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Палоски
79'
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Эстигаррибия
77'
Желтая карточка
Б. Драме
76'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Лазаревич
72'
69'
Желтая карточка
И. Эмегара
69'
Замена
М. Борха
️️️️
Л. Ринаудо
66'
Желтая карточка
Л. Греко
Замена
С. Бентивольо
️️️️
И. Радованович
64'
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
Пас отдал
П. Хетемай
56'
53'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Ф. Чеккерини
53'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Д. Джемити
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
Пас отдал
М. Эстигаррибия
36'
Желтая карточка
П. Хетемай
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
20
Виктор
АП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-1-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Драме
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
18
Эстигаррибия
30
Ригони
56
Хетемай
77
Теро
27
Лазаревич
3-2-3-2
22
Барди
4
Валентини
23
Эмерсон
11
Чеккерини
33
Ринаудо
3
Джемити
19
Греко
27
Бьяджианти
28
Скьяттарелла
9
Паулиньо
26
Силигарди
27
Лазаревич
20
Сардо
20
Сардо
27
Лазаревич
16
Радованович
7
Бентивольо
7
Бентивольо
16
Радованович
18
Эстигаррибия
9
Палоски
9
Палоски
18
Эстигаррибия
33
Ринаудо
29
Мигель Борха
29
Мигель Борха
33
Ринаудо
3
Джемити
12
Пиччини
12
Пиччини
3
Джемити
11
Чеккерини
11
Эмегара
11
Эмегара
11
Чеккерини
Остались в запасе
Кьево
Ливорно
16
Риккардо Импрота
ЛВ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
20
Виктор
АП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
16
Риккардо Импрота
ЛВ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
20
Виктор
АП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кьево - Ливорно
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
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