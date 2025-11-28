Семак пожаловался на календарь «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен календарем петербургской команды.

27 ноября петербуржцы играли с «Динамо» в Кубке, а 30 ноября проведут в РПЛ матч с «Рубином».

– Сергей Богданович, у «Зенита» два дня для подготовки к матчу, у «Рубина» – четыре. Есть ли в этом сложность?

– Конечно, есть. После выездной очень поздней игры, конечно, для восстановления очень мало времени. Но, к сожалению, мы на календарь не можем повлиять. Хотя возможностей было предостаточно для того, чтобы оставить и нам немножко больше времени. Наверное, мы и с «Динамо» могли немножко по-другому сыграть, другим составом. Но ничего не сделаешь: мы отталкиваемся от того, что есть.