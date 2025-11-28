Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак пожаловался на календарь «Зенита»

Сегодня, 14:21
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен календарем петербургской команды.

27 ноября петербуржцы играли с «Динамо» в Кубке, а 30 ноября проведут в РПЛ матч с «Рубином».

– Сергей Богданович, у «Зенита» два дня для подготовки к матчу, у «Рубина» – четыре. Есть ли в этом сложность?

– Конечно, есть. После выездной очень поздней игры, конечно, для восстановления очень мало времени. Но, к сожалению, мы на календарь не можем повлиять. Хотя возможностей было предостаточно для того, чтобы оставить и нам немножко больше времени. Наверное, мы и с «Динамо» могли немножко по-другому сыграть, другим составом. Но ничего не сделаешь: мы отталкиваемся от того, что есть.

Еще по теме:
Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените» 7
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного» 12
Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените» 5
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT-59
1764329706
На календарь пенять последнее дело-лучше бы подумал о микроклимате в команде и точнее управлял игрой -не устраивая чехарду с заменами влияющую на ход матча практически в каждой игре
Ответить
boris63
1764331402
А когда Сирожа не жаловался?
Ответить
шахта Заполярная
1764331438
Один только сережа и ноет, то календарь, то игроки устали, то играть не кому, то одно, то другое, не физрук, а нытик
Ответить
Цугундeр
1764331654
Может в Кюрасао зимой сгонять, Серйожа? На стажировку к Дику.) А то так и не станешь Почётным Гражданином СПб..(
Ответить
neim
1764333437
Бедненький, опять чего-то не хватает. Похоже юбилейное чемпионство опять из под носа уводят ? ))).
Ответить
...короче
1764334992
..."Им бы понедельники, взять и отменить, Вроде, не бездельники и могли бы жить!"(с). Далее по тексту...
Ответить
Павелий
1764336065
"Плачь, детка, плачь..." ЗПРФ!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764336099
уж кто-кто, а этот физрук стыдился бы хаять календарь: играть все матчи в 14 человек против 11, иметь постоянный абонемент на пробитие пенальти, и еще ныть....
Ответить
Юбиляр
1764336164
Да не ссы,дядя Сережа - Даку не будет и каку вам подложить никто не сможет, оставь нытье до весны - там календарь поинтереснее будет! Гыгыгы.
Ответить
R_a_i_n
1764337980
Сирожа последние пару лет стал очень часто жаловаться.
Ответить
Главные новости
Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»
17:25
Орлов назвал главное отличие Соболева от Дзюбы
17:19
Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» закончил карьеру в 35 лет
17:16
Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»
16:53
Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА
16:27
2
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
7
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
3
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Все новости
Все новости
Игрок ЦСКА Попович назвал лучшего футболиста РПЛ
16:40
Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»
16:15
2
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Латышонок рассказал о своем провале в «Зените»
15:55
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
7
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
3
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом
14:51
2
Тормена из «Краснодара» назвал «русского бразильца» в РПЛ: «Нравится его техника»
14:37
3
Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл
14:28
1
Семак пожаловался на календарь «Зенита»
14:21
23
Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина
14:14
8
Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА
13:55
9
2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре
13:40
Даку получил травму
13:27
1
Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»
13:16
1
Гусев – о своей работе в «Динамо»: «Я в роли пожарника»
12:57
6
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
12:50
2
Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените»
12:42
29
ФотоНазначения судей на матчи 17-го тура РПЛ
12:24
7
Где смотреть матч ЦСКА – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:21
Где смотреть матч «Акрон» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:19
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:17
Комментатор «Матч ТВ» сказал, получал ли он директиву болеть за «Зенит»
12:10
3
Радимов заявил о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку
11:44
1
В «Динамо» высказались о ситуации с главным тренером
11:13
1
В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге
11:07
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 