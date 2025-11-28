Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– За полгода устали видоизменять схемы, кто‑то в разном состоянии приехал. Где‑то не смогли решить определенные моменты, нужно сбалансировать.

Зимой будет такая возможность, ставим задачи на трансферное окно, знаем, как хотим играть и что можем улучшить. Есть понимание, как использовать пришедших недавно игроков и какие позиции надо укрепить.

Ждем трансферное окно, еще впереди две важные игры. Часто через Кубок можно подойти к чемпионату, смотрим за функциональным состоянием игроков.

– Будет ли у «Зенита» трансферная политика ориентирована на новый лимит?

– Сначала надо услышать официально принятый лимит и исходить из этого. Есть правила, по которым все работают. Планы и понимание на окно есть, цели и задачи тоже.

Почти любой игрок при более выгодном предложении и желании может уйти, всех можем отпустить, кроме одного игрока. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства.