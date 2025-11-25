Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»

Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»

Сегодня, 11:38
3

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов сказал, сможет ли Вадим Романов быть главным тренером «Спартака» на постоянной основе.

«Никто не знает, сколько есть времени у Романова. Не забывайте, что это «Спартак», это великий клуб. Если Романов станет авторитетом для игроков и руководство увидит, что у него получается, то он может остаться. Даже сам Романов не знает, как всe может сложиться», – сказал Семшов.

  • Романов провел 1 матч в роли исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича. В нем красно-белые победили ЦСКА (1:0).
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 28 очками после 16 туров.

Еще по теме:
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова 2
Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство 1
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Семшов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
позор
1764061323
да не, будет иностранец, там уже всё решено. этож, блин, целая корпорация, лукойл, они не для того привезли станковичу игроков на 100 лямов, чтобы болтаться, как в проруби. щас подпишут кого-то с именем, ещё докупят под него игроков зимой. рисковать в стиле федуна точно не будут. романову нужно просто набрать как можно больше очков, потом его уволят, потому что новый тренер захочет привезти своих помощников, но люди запомнят, если хорошо проведёт отрезок до зимы. ну и потом здравствуйте крылья или пари нн с оренбургами. а это трамплин обратно в москву, если даст результат там.
Ответить
Каратель помойников
1764061439
Ещё один икспэрть. Кто следующий?
Ответить
Vladimir61
1764068439
Одно из главных условий, чтобы Романов остался главным тренером - нужно, чтобы ушёл Кахигао.Пока он у руля, российских тренеров в Спартаке не будет.
Ответить
Главные новости
Карпин объяснил увольнение из «Динамо»
13:43
4
Агент Батракова назвал чемпионаты, в которые может перейти игрок
13:39
«Спартак» – худшая команда сезона РПЛ по рейтингу честной игры
13:35
15
Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении игроку в 120 млн $
13:30
Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»
13:25
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова
13:10
2
Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака»
12:15
8
Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»
11:58
2
«Матч ТВ» покажет 3 игры 17-го тура РПЛ
11:41
9
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
11:30
2
Все новости
Все новости
Хачатурянц: «Федуна не хватает российскому футболу»
14:18
1
ФотоАкинфеев вошел в Книгу рекордов России
13:55
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова
13:10
2
Стало известно о смене акционера «Ростова»
13:00
3
Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана
12:31
2
Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака»
12:15
8
Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»
11:58
2
«Матч ТВ» покажет 3 игры 17-го тура РПЛ
11:41
9
Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»
11:38
3
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
11:30
2
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова
11:21
5
Назван игрок «Зенита», которым интересуются европейские клубы
11:14
Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство
11:04
3
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака»
10:47
7
Черданцев прокомментировал смерть Симоняна
10:27
Генич назвал единственное обстоятельство, которое поможет Романову остаться в «Спартаке»
10:07
5
Кержаков отреагировал на смерть Симоняна
09:51
ФотоГлушаков опубликовал фото с известным рэпером
09:38
3
Агент Батракова рассказал о переговорах с «ПСЖ»
09:29
1
Оценена вероятность ухода Баринова из «Локомотива»
09:16
3
Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»
08:51
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
08:41
12
Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»
01:11
Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»
00:53
Кержаков сказал, что изменилось в «Спартаке» после отставки Станковича
00:36
1
ФотоПрезидент ФИФА отреагировал на смерть Симоняна
00:12
Черчесов установил личный антирекорд в РПЛ
Вчера, 23:59
2
Агент Баринова разочарован, что другому игроку «Локомотива» платят больше: «Это странно»
Вчера, 23:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 