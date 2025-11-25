Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов сказал, сможет ли Вадим Романов быть главным тренером «Спартака» на постоянной основе.

«Никто не знает, сколько есть времени у Романова. Не забывайте, что это «Спартак», это великий клуб. Если Романов станет авторитетом для игроков и руководство увидит, что у него получается, то он может остаться. Даже сам Романов не знает, как всe может сложиться», – сказал Семшов.