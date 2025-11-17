Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»

Валерий Карпин прокомментировал решение об уходе с поста главного тренера «Динамо».

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжeлый выбор. Проанализировав всe, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение – завершить работу в «Динамо».

Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача.

Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны.

Мы все – и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» – понимали, какие потенциальные риски несeт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд – по-другому просто не могу.

Тем не менее, жизнь показала, что всe-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков – и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов.

Убеждeн, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всe для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», – сказал Карпин.