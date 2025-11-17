Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»

Сегодня, 19:42
6

Валерий Карпин прокомментировал решение об уходе с поста главного тренера «Динамо».

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжeлый выбор. Проанализировав всe, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение – завершить работу в «Динамо».

Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача.

Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны.

Мы все – и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» – понимали, какие потенциальные риски несeт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд – по-другому просто не могу.

Тем не менее, жизнь показала, что всe-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков – и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов.

Убеждeн, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всe для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», – сказал Карпин.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Еще по теме:
Заявление «Динамо» об отставке Карпина
⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо» 14
Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии 3
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1763398069
«Я ухожу. Я сделал всё, что мог».
Ответить
Тинез Розоп
1763399720
Динамо развалил, Коней загонял…( всё для нас)
Ответить
Plyash
1763400488
Ну не шмогла я , не шмогла ... Валера , обделался ты по полной , на века вечные . Слова правильные , верные кто научил говорить ? А так-то поздно пить боржоми , коли печень сгнила .
Ответить
subbotaspartak
1763400526
...Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», которая не имеет на данном этапе ни задач, ни целей, что накладывает на меня нелёгкую ношу... – сказал Карпин.
Ответить
NewLife
1763400835
Бедняга, теперь пакетики по два раза заваривать будет.
Ответить
Интерес
1763401953
Шкура закордонная.
Ответить
Главные новости
Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»
20:54
1
«Динамо» объявило имя нового тренера
20:40
2
Стало известно, рассматривает ли «Спартак» назначение Карпина
20:33
2
Илья Мэддисон обратился к Карпину: «Валера, ну ты чего, обиделся что ли?»
20:26
1
Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
20:20
4
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
20:12
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
20:04
2
Стало известно, кто возглавит «Динамо» вместо Карпина
19:56
2
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»
19:48
5
Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»
19:42
6
Все новости
Все новости
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
20:12
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
20:04
2
Стало известно, кто возглавит «Динамо» вместо Карпина
19:56
2
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»
19:48
4
Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»
19:42
6
Заявление «Динамо» об отставке Карпина
19:36
3
Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»
19:30
3
⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо»
19:17
34
Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»
19:00
1
«Краснодар» и «Балтика» поспорят за белорусского защитника
18:51
2
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана
18:43
3
Агент: «Вагнер Лав всегда выполнит просьбу ЦСКА»
18:35
Шалимов раскрыл, за что Ивича уволили из «Краснодара»: «Какой молодец! Ариведерчи»
18:27
5
Семшов предложил «Спартаку» шесть тренеров на замену Станковичу
18:18
7
Радимов спрогнозировал, останется ли «Балтика» в топ-5 РПЛ
18:06
2
Шалимов – о новом тренере «Спартака»: «Он похож на гладиатора»
17:41
4
Барриос назвал российских футболистов, которых знал до трансфера в «Зенит»
17:08
Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии
17:00
4
Агент Малкома ответил, вернется ли бразилец в «Зенит»
16:51
Мостовой рассказал об участии «Спартака» в договорном матче
16:42
1
Летний новичок «Динамо»: «Мне очень грустно и сложно»
16:29
4
Потенциальный новичок «Спартака» перенесет операцию
16:16
3
Динамовец Бабаев сделал выбор между сборными России и Азербайджана
15:49
4
Барриос поддержал Глушенкова: «Я тоже пью после матчей»
15:40
10
«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса
15:30
3
Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине
15:00
1
Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России
14:48
3
Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина
14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 