⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день.

У клуба есть всe, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», – говорится в обращении Карпина.