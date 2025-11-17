Введите ваш ник на сайте
⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Сегодня, 19:17
34

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день.

У клуба есть всe, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», – говорится в обращении Карпина.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1763399197
Карпин напоминает Манчини тот готов кого угодно и когда ему вздумается бросить команду. Так нельзя Валерий Георгиевич это подстава чистой воды
Ответить
Alemann
1763399206
Во мусора-то радуются.
Ответить
Тинез Розоп
1763399540
Теперь и этого в Спартак начнут сватать…
Ответить
рылы
1763400135
ждём очередной высер мэдиссона
Ответить
Spartak_forv@
1763400826
Натащил шлака всякого,развалил,что у Лички было и ушел в закат готовить сборную к матчам с Лимпопо.Тем более,что сейчас опять папуасов начнут привозить на товарняки,чтобы имидж не портить
Ответить
biber.ru
1763401085
Снова устал, снова ушёл, объяснил только по другому.
Ответить
Рукаку
1763401382
Для мусорофанов - лучшая новость года по сути. Валера понял, что еще немного и в РФС поймут, что он физрук. Лучше по тихому получать пиастры в сборной, которая играет с очень слабыми соперниками и лажать условно редко, чем быть на виду с Динамо и лажать часто. Теперь Георгичу надо отыграться на сборной Гибралтара или Барбуды, до весны ему подберут что-то по силам. Пока порулит Гусев, который тоже не тренер, а там может наЛичку вернут :) Хотя в Динамо такой себе подбор игроков, есть сильные игроки, но есть и Осипенко с Глебовым, вопрос теперь в том, что с ними будет? В любом случае желаю Динамо найти тренера и игру
Ответить
САНЁК17
1763401869
У клуба есть всё кроме тренера !
Ответить
Красногорск_Фан
1763402317
Поздравляю Динамиков. Желаю начать движение вверх которого не стоило ждать при пуделе
Ответить
ScarlettOgusania
1763402493
не похоже, что сам ушёл, помогли "добрым советом" высокопоставленные динамисты...) отмучились..!
Ответить
  • Читайте нас: 