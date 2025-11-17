Введите ваш ник на сайте
  Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»

Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»

Сегодня, 19:30
3

Игорь Шалимов заявил о готовности стать помощником временного тренера «Спартака» Вадима Романова.

«На сегодняшний день Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера. И ему нужна помощь. Главное, чтобы он не боялся. И тут очень важен весь тренерский штаб.

Пойти вторым тренером? Даже необязательно на лавке сидеть. Можно сидеть на трибуне. Неважно. Надо создать сильный тренерский штаб.

Романов может вырасти в сильного тренера. И нельзя этот шанс упускать, надо максимально ему помочь.

Он свой, я с удовольствием готов был бы ему помочь. Я его знаю, у нас нормальные отношения», – сказал Шалимов.

  • 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
  • Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
  • До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Романов Вадим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1763397567
Лучше сиди на диване, отлично получается со стороны языком молотить
Ответить
...уефан
1763397941
...воодушевляет и напрягает одновременно, лишь фамилия - Романов. Неужели, из тех самых?)...
Ответить
iscariot
1763400365
Шалимов ты бездарь. Не справился с Факелом в ФНЛ с лучшим составом в лиге. На матч тв сиди, изображай эксперта среди таки же бездарей.
Ответить
