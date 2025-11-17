Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»

Игорь Шалимов заявил о готовности стать помощником временного тренера «Спартака» Вадима Романова.
«На сегодняшний день Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера. И ему нужна помощь. Главное, чтобы он не боялся. И тут очень важен весь тренерский штаб.
Пойти вторым тренером? Даже необязательно на лавке сидеть. Можно сидеть на трибуне. Неважно. Надо создать сильный тренерский штаб.
Романов может вырасти в сильного тренера. И нельзя этот шанс упускать, надо максимально ему помочь.
Он свой, я с удовольствием готов был бы ему помочь. Я его знаю, у нас нормальные отношения», – сказал Шалимов.
- 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
- Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
- До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.
Источник: «Матч ТВ»