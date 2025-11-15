Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России

Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России

Сегодня, 18:09
5

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов скептически относится к возвращению Артема Дзюбы в команду.

– А Артем Дзюба мог бы помочь этой сборной?

– Ну прекратите! Давайте еще вызовем меня. Куда? Артему уже 37. Да и зачем ему это? Он все рекорды переписал. Дзюбе следует сосредоточиться на скором завершении карьеры. Считаю, еще пару лет он в состоянии поиграть. Да, он забивает, но кому? Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Мы начинаем копать там, где не нужно. Каждому свое время. Зачем сборной Дзюба, если никто не знает, когда со страны снимут ограничения? Просто пригласить? Лучше дать шанс молодому на перспективу.

– А если бы нас вернули прямо сейчас, Дзюба бы пригодился?

– Ему физически тяжело разрываться на два фронта. Возьмем Игоря Акинфеева. Он попрощался со сборной после домашнего чемпионата мира, поскольку понял, что дальше тянуть не в состоянии. Я ушел в 34 года. В какой-то момент начинаешь понимать, что там немного другие скорости. Плюс чем старше становишься, тем сложнее восстанавливаться.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории сборной России (31 гол).
  • Игрока вызывали в команду весной.
  • У Артема контракт с «Акроном» до лета, после чего игрок, вероятно, завершит карьеру.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Семшов Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1763223150
Ай да Семшов, прям себя на уровень Дзюбы легко поставил. Или чуть выше.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1763225085
ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО ....ОНОПКО И ПИСАРЕВА ТОЖЕ МОЖНО...
Ответить
Garrincha58
1763226474
Он бы эффективнее сыграл чем Тюкавин и Сергеев вместе взятые, а почему в сборной Комличенко тут вообще большой ВОПРОС
Ответить
Ziklop
1763232064
Тренер нужен для начала, а Карпин деньги зарабатывает!!!
Ответить
nik92rus
1763238736
Акинфеев ушел не потому, что понял, что тянуть уже не в состоянии. Это все клоунада на публику. Он свалил на хорошей ноте потому, что понял, что больше успеха со сборной не добьется. Вот и свалил пока не поздно.
Ответить
