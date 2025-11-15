Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов скептически относится к возвращению Артема Дзюбы в команду.

– А Артем Дзюба мог бы помочь этой сборной?

– Ну прекратите! Давайте еще вызовем меня. Куда? Артему уже 37. Да и зачем ему это? Он все рекорды переписал. Дзюбе следует сосредоточиться на скором завершении карьеры. Считаю, еще пару лет он в состоянии поиграть. Да, он забивает, но кому? Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Мы начинаем копать там, где не нужно. Каждому свое время. Зачем сборной Дзюба, если никто не знает, когда со страны снимут ограничения? Просто пригласить? Лучше дать шанс молодому на перспективу.

– А если бы нас вернули прямо сейчас, Дзюба бы пригодился?

– Ему физически тяжело разрываться на два фронта. Возьмем Игоря Акинфеева. Он попрощался со сборной после домашнего чемпионата мира, поскольку понял, что дальше тянуть не в состоянии. Я ушел в 34 года. В какой-то момент начинаешь понимать, что там немного другие скорости. Плюс чем старше становишься, тем сложнее восстанавливаться.