Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на результат матча сборной России с Перу.

Итоговый счет товарищеской встречи – 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.

«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч.

Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три – чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум.

Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка?

Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», – сказал Колосков.