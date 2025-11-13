Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»

Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»

Сегодня, 10:07
2

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на результат матча сборной России с Перу.

  • Итоговый счет товарищеской встречи – 1:1.
  • Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч.

Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три – чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум.

Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка?

Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене» 5
Реакция Губерниева на ничью России с Перу 1
Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу 6
Источник: Metaratings.ru
Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия Колосков Вячеслав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1763020971
Колосков, какие ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ в РФС, такая и сборная. Рыба с головы гниёт...(((
Ответить
Аид666
1763024020
Валероверим?
Ответить
Главные новости
ВидеоЭкс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
15:39
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности
15:00
4
Акинфеев удивил выбором любимого фильма
14:48
8
Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина
14:28
2
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
14:14
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
Все новости
Все новости
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
15:30
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
10:12
8
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
10:07
2
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
09:42
24
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
09:16
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
Вчера, 18:34
5
ВидеоСборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге
11 ноября
Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября
3
ФотоСборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи
7 ноября
6
Россия может сыграть 2 матча в Латинской Америке перед ЧМ-2026
7 ноября
2
54-я сборная мира предложила сыграть с Россией
5 ноября
3
ВидеоСын Роналду забил первый гол за Португалию U16
1 ноября
Легенда сборной Чили не приедет на матч с Россией
1 ноября
2
Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16
31 октября
3
Стала известна певица, которая исполнит гимн России перед матчем с Перу
29 октября
1
ФотоКарпин включил еще двух футболистов в состав сборной России
28 октября
12
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
23 октября
2
ФотоСтало известно, где ужинала сборная Боливии после 0:3 от России
15 октября
1
Генич прокомментировал 3:0 России с Боливией
15 октября
ФотоРотенберг выложил фото с матча сборной России с Боливией
15 октября
Черчесов оценил победу России над Боливией
15 октября
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
14 октября
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
14 октября
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией
14 октября
Тренер сборной Боливии объяснил крупное поражение от России
14 октября
Назван лучший игрок матча Россия – Боливия
14 октября
Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!
14 октября
8
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Боливия: 14 октября
14 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 