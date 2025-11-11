Глебов ответил на вопрос об уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал информацию об интересе европейских клубов. Ранее сообщалось, что за 19-летним россиянином следят «Интер», «Аталанта», «Рома», «Ньюкасл», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Бенфика».
– Как реагируете на слухи об интересе со стороны топ‑клубов? Может быть, кто‑то связывался?
– Слухи – это только слухи. Пока не будет чего‑то серьезного, не буду обращать внимания. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного, она просто следит. Когда будет реальный интерес, предложение, можно будет рассмотреть, принять эту информацию к сведению. А пока это просто разговоры, которые не должны меня отвлекать.
– А в каком чемпионате вы бы хотели себя попробовать?
– Подходящий для меня – это либо чемпионат Испании, либо Германии. Там много скоростных футболистов, есть зависимость от скорости. Там я могу себя больше показать.
- Глебов – воспитанник ЦСКА.
- Контракт 19-летнего россиянина с армейцами рассчитан до конца сезона-2026/27.
- Рыночная цена футболиста – 5 млн евро.