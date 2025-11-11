Глебов ответил на вопрос об уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал информацию об интересе европейских клубов. Ранее сообщалось, что за 19-летним россиянином следят «Интер», «Аталанта», «Рома», «Ньюкасл», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Бенфика».

– Как реагируете на слухи об интересе со стороны топ‑клубов? Может быть, кто‑то связывался?

– Слухи – это только слухи. Пока не будет чего‑то серьезного, не буду обращать внимания. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного, она просто следит. Когда будет реальный интерес, предложение, можно будет рассмотреть, принять эту информацию к сведению. А пока это просто разговоры, которые не должны меня отвлекать.

– А в каком чемпионате вы бы хотели себя попробовать?

– Подходящий для меня – это либо чемпионат Испании, либо Германии. Там много скоростных футболистов, есть зависимость от скорости. Там я могу себя больше показать.