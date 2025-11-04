Мостовой прокомментировал четвертое место «Балтики» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне.

Клуб из Калининграда занимает 4-е место в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

«Балтика» – молодец, держится. Однако в каждом чемпионате есть команды, которые выстреливают. Это нормально. У нас в этом году выстреливает «Балтика». Так и должны держаться. С одной стороны, у нас длинный чемпионат, а с другой – короткий. Смотришь, а уже половина пути прошло. Надо набирать очки.

«Краснодар» едет с потерями играть с «Балтикой». У Кордобы красная карточка и у ещe одного игрока. Интересно будет посмотреть. Для меня интрига как была, так и будет до последнего тура. Я уже говорил об этом в начале чемпионата. И «Спартак» поднимется», – сказал Мостовой.