Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой прокомментировал четвертое место «Балтики» в РПЛ

Вчера, 09:24
3

Александр Мостовой высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне.

  • Клуб из Калининграда занимает 4-е место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

«Балтика» – молодец, держится. Однако в каждом чемпионате есть команды, которые выстреливают. Это нормально. У нас в этом году выстреливает «Балтика». Так и должны держаться. С одной стороны, у нас длинный чемпионат, а с другой – короткий. Смотришь, а уже половина пути прошло. Надо набирать очки.

«Краснодар» едет с потерями играть с «Балтикой». У Кордобы красная карточка и у ещe одного игрока. Интересно будет посмотреть. Для меня интрига как была, так и будет до последнего тура. Я уже говорил об этом в начале чемпионата. И «Спартак» поднимется», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
РПЛ назвала номинантов на лучшего тренера октября 5
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики» 12
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1762238215
Насчет того, что в каждом чемпионате команды "из подвала" выстреливают Мостовой прав. Помнится "Сочи" брали серебро, как взяли - сразу сдулись. В 1990-е гг. казалось, что "Ротор" сделает Волгоград, еще одним футбольным центром в стране, как это удалось Галицкому с "Краснодаром". Ну и где сейчас "Ротор"? Пыженье "Балтики" похвально, но чтобы они стали хотя бы крепким середняком типа "Ростова", для этого нужны деньги, стабильность в руководстве, тренерском штабе и много еще чего другого. "Балтика" всё равно рано или поздно займёт место, какое её и полагается - в нижней части турнирной таблицы. Если не в этом чемпионате, так в следующем.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Все новости
Все новости
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»
10:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 