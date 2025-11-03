Кержаков ответил, как «Зениту» вернуть чемпионский титул

Александр Кержаков порассуждал о результатах «Зенита» в сезоне РПЛ-2025/26.

Петербуржцы набрали 29 очков в 14 турах чемпионата.

Они занимают 3-е место в таблице лиги, отставая от лидера на 3 балла.

«Мы видели, что «Зенит» проводит отличные матчи против команд, которые могут быть раздражителями в плане названия, например «Динамо» или «Локомотив».

Если «Зенит» отключится от всего этого и настроится только на победы, то его будет очень сложно остановить. На данным момент «Зенит» точно сильнее, чем пять туров назад.

Но сейчас соперники более амбициозны в борьбе за чемпионство. «Зениту» для чемпионства нужно держать высокий уровень во всех матчах. Думаю, что прошлогодний спад в первой части сезона уже учтен тренерским штабом.

У «Зенита» неплохой календарь. Допускаю, что он победит в оставшихся четырех матчах РПЛ и уйдет на перерыв лидером чемпионата. Главное – держать планку по самоотдаче, как это было в игре с «Локомотивом», – сказал Кержаков.