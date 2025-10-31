Назван клуб РПЛ, который поборется с «Локомотивом» за Веру

«Рубин» заинтересован в экс-полузащитнике «Оренбурга» и «Химок» Лукасе Вере. За игроком следит еще один клуб РПЛ. Сам полузащитник не исключает возвращения в Россию.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» также изучает возможность подписания Веры.

Аргентинец летом перешел в эмиратскую в «Аль-Вахду». Однако он не провел за команду из Абу-Даби ни одного матча и уже в конце сентября разорвал контракт с ней.